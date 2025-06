Em dia de recordes, Sinner cede apenas três games e vai às oitavas em Roland Garros

Líder do ranking mundial, o italiano Jannik Sinner garantiu neste sábado (31), vaga para as oitavas de final do Aberto da França. Com uma atuação arrasadora, ele derrotou o tcheco Jiri Lehecka, 34º do mundo, por tranquilos 6/0, 6/1 e 6/2, em apenas 1h34min de jogo.