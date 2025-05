Em 'despedida' de De Bruyne, City vence Bournemouth e se aproxima de vaga na liga dos Campeões

O Manchester City deu um importante passo para confirmar a sua participação na próxima edição da Liga dos Campeões ao derrotar, nesta terça-feira, o Bournemouth por 3 a 1, pela penúltima rodada do Campeonato Inglês. O triunfo também teve um sabor especial para um dos maiores ídolos do clube. Kevin De Bruyn, que não vai ter o contrato renovado, fez a sua despedida atuando em jogos no Ettihad. Ao ser substituído aos 24 minutos da etapa final, ele foi saudado pelos torcedores e ganhou um beijo do técnico Pep Guardiola na saída do gramado.

Na classificação, o resultado desta terça levou o time aos 68 pontos e ao terceiro lugar, à frente de Newcastle, Chelsea e Aston Villa (todos com 66). No sétimo posto, e com remotas chances de uma vaga para a Liga dos Campeões, vem o Notthingam Forest (65). Ja o Bournemouth se manteve em 11º com 53.

Com o triunfo, o City chega à última rodada dependendo apenas de si para garantir vaga para a Liga dos Campeões. No domingo, o conjunto azul celeste visita o Fulham, no Craven Cottage. e depende um triunfo para cumprir seu objetivo.

Sem chances de classificação para torneios europeus e livre do fantasma do rebaixamento, o Bournemouth encerra a sua participação no Inglês encarando o Leicester também no domingo.

Motivado pela possibilidade de obter a vaga para o mais importante torneio europeu de clubes, o City se lançou ao ataque e abriu o placar com menos de 15 minutos. Marmoush recebeu passe de Kovaci no meio e acertou um belo chute para inaugurar o marcador.

O time comandado por Guardiola continuou sendo dono das ações. E diante de tamanha superioridade, o segundo gol saiu antes do intervalo. Kovacic fez uma assistência precisa para a penetração de Bernardo Silva. O português bateu no cantinho e ampliou aos 37.

Na etapa final, nem com a expulsão de Kovacic, o City se complicou. O domínio persistiu e veio o terceiro gol no fim da partida. Nico González se livrou da marcação na entrada da área e fez 3 a 0. Com um belo arremate. Já nos acréscimos, o time visitante descontou com Jebbison.