Em casa, União Corinthians perde para o Corinthians-SP e fica em desvantagem nos playoffs do NBB

Elinho (E) fez duplo-duplo para o Corinthians. Vinicius Molz Schubert / Ceisc União Corinthians /Divulgação

A torcida voltou a comparecer em grande número ao Ginásio Arno Frantz, em Santa Cruz do Sul, nesta quarta-feira (30), mas nem ela foi capaz de fazer o União Corinthians ter uma atuação suficiente para vencer o Corinthians-SP e virar o confronto de playoffs pelas oitavas de final do Novo Basquete Brasil.

Com uma atuação de muita imposição, desde os primeiros movimentos, o time paulista não deu chances à equipe gaúcha e venceu por tranquilos 92 a 80 e fez 2 a 1 na série, podendo garantir vaga nas quartas de final do NBB, no sábado (3), quando vai voltar a jogar em sua casa, no Ginásio Wlamir Marques, em São Paulo.

A partida está marcada para às 11 horas. O União Corinthians precisará vencer para forçar o quinto jogo, mais uma vez no Rio Grande do Sul.

Como foi o jogo

Logo em seu primeiro ataque, o Corinthians acertou uma cesta de três, com o pivô Lucas Cauê. Marcando forte e forçando erros do time gaúcho, a equipe paulista foi ampliando a vantagem e com quatro minutos já vencia por 10 pontos (16 a 6). Com 38 segundos por jogar no primeiro período, o Corinthians abriu 19 (29 a 10), após arremesso do ala estadunidense Elyjah Clark.

Quando os 10 minutos iniciais foram encerrados, os visitantes venciam por 29 a 12, com o ala Rafael Munford marcando sete pontos e o armador Elinho, cinco, além de quatro assistências.

Melvin Johnson comanda ataque paulista

O União Corinthians tentou reagir no começo do segundo quarto, quando o armador Vithinho acertou a primeira bola de três da equipe e deixou o marcador em 17 a 33. Mas os paulistas responderam com o ala estadunidense Melvin Johnson, que devolveu na mesma moeda e forçou o técnico Rodrigo Silva a parar a partida.

Com erros sucessivos, o time gaúcho não pontuava e propiciava contra-ataques e oportunidades de arremessos limpos para o Corinthians, que foi ampliando a diferença e com 5min37seg por jogar chegou a 41 a 17, após roubada de bola e cesta do ala-pivô Victão.

No último lance do segundo quarto, o União Corinthians ainda pontou com o ala estadunidense Duane Johnson, que foi o cestinha do primeiro tempo do jogo, com 15 pontos.

Os paulistas, apoiados por 13 pontos de Melvin Johnson, 11 pontos e cinco rebotes de Victão e 11 pontos e quatro rebotes de Lucas Cauê, foram para o intervalo vencendo por 55 a 36.

Corinthians segue dominante e mantém larga vantagem

Lucas Cauê teve atuação destacada. Vinicius Molz Schubert / Ceisc União Corinthians /Divulgação

O terceiro quarto foi uma repetição dos primeiros 20 minutos e o Corinthians seguiu mandando nas ações, calando a torcida gaúcha, que vibrou em raros momentos.

Com o armador Elinho tomando conta das ações e o trio Lucas Cauê, Victão e Melvin Johnson inspirado, o time paulista encerrou a parcial vencendo por 72 a 52.

Reação tardia

Duane Johnson foi o melhor do União Corinthians. Vinicius Molz Schubert / Ceisc União Corinthians /Divulgação

Se nos três primeiros períodos os arremessos da linha de três não caíam, o quarto e último quarto trouxe uma pequena esperança ao torcedor de Santa Cruz do Sul, que viu sua equipe converter algumas bolas do perímetro, com o armador argentino Jony Machuca, o ala-pivô Fabricio Russo e o ala grego Rafail Lanaras e reduzir o marcador para 14 pontos (84 a 70),

Com pouco mais de três minutos para o final, o ala-pivô Jon dos Anjos acertou mais uma bola de três e o marcador apontou 86 a 75 para os paulistas, o que forçou o técnico Jece Leite, do Corinthians, a pedir tempo.

Empurrado pela torcida, o União Corinthians conseguiu baixar a diferença para oito pontos (86 a 78), após Munford cometer a quinta falta e Fabrício Veríssimo converter o segundo lance livre.

Mas era tarde para a virada. Mesmo pressionado, o Corinthians se manteve à frente e quando Melvin Johnson infiltrou, fez a cesta e sofreu falta, o placar chegou a 92 a 78 para os paulistas. Restava 1min23seg e a torcida, aos poucos, foi deixando as arquibancadas. No final, o placar marcou 92 a 80.

Melvin e Duane Johnson, os cestinhas

Melvin Johnson foi o cestinha do Corinthians. Vinicius Molz Schubert / Ceisc União Corinthians /Divulgação

Com 20 pontos, Melvin Johnson foi o cestinha do Corinthians. Lucas Cauê fez 19 e pegou seis rebotes, Victão terminou com 17 pontos e sete rebotes, Elinho fez 12 e deu 10 assistências e Dú Sommer saiu do banco e contribuiu com 11 pontos.