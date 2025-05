Em batalha na quadra central, Badosa elimina Osaka em Roland Garros

Badosa vibra com virada sobre Osaka. DIMITAR DILKOFF / AFP

O primeiro grande confronto da edição 2025 do Aberto da França foi disputado nesta segunda-feira (26), na quadra Philippe-Chatrier, a principal do complexo de Roland Garros, entre a japonesa Naomi Osaka e a espanhola Paula Badosa. Após 2h21min, a europeia foi a vencedora, com parciais de 6/7 (1/7), 6/1 e 6/4, e seguirá em busca de uma inédita conquista na carreira.

Ex-número 1 do mundo e vencedora de quatro Grand Slam, Osaka não tem o saibro como seu piso preferido, tanto que sua única conquista neste tipo de quadra aconteceu recentemente no Challenger de Saint-Malo, na França. Esta foi sua oitava vez no torneio e ela jamais passou da terceira da rodada.

Badosa por sua vez já foi quadrifinalista em Paris em 2021 e de seus quatro troféus no circuito, um foi ganho no saibro. A ex-número 2 do ranking também foi campeã júnior de Roland Garros em 2015.

O jogo

Apesar da boa atuação, Osaka não evitou derrota de virada. DIMITAR DILKOFF / AFP

Com estes retrospectos, japonesa e espanhola se enfrentaram pela primeira vez. No set inicial, a igualdade persistiu até 5-5. Badosa conseguiu a quebra de saque em 6-5 e sacou para fechar o set, mas foi quebrada por Osaka e a disputa foi para o tie-break, onde a asiática usou uma de suas principais armas, o winner de fundo de quadra e disparou em 6-1, para logo depois fechar em 7 a 1, após uma hora de jogo.

No intervalo para o segundo set, Osaka pediu atendimento médico. Ela apresentava bolha em um dos dedos da mão direita.

O incômodo pareceu ter tirado a japonesa do jogo e Badosa rapidamente fez 5-0, após conquistar duas quebras de serviço. Ainda houve tempo para Osaka confirmar um saque e evitar o "pneu" (6-0), mas a espanhola fechou o set em 6 a 1 e empatou a partida, com apenas quatro erros não forçados contra 15.

A disputa do terceiro set começou com Naomi Osaka abrindo 2-0, com uma quebra de saque no segundo game. Mas Paula Badosa devolveu o break em 1-2 e logo depois empatou. A espanhola ainda resistiu um longo game de oito minutos, para segurar o saque em 3-3. Logo depois, ela aproveitou um voleio errado da japonesa para abrir 4-3 e encaminhar a vitória por 6 a 4 e a vaga na segunda rodada.

Número 10 mundo, Badosa irá enfrentar a vencedora da partida entre a romena Elena-Gabriela Ruse e a estadunidense McCartney Kessler.

Leia Mais Favoritos, brasileiros e onde assistir ao torneio de Roland Garros 2025