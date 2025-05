Ednaldo Rodrigues volta atrás e desiste de retornar à presidência da CBF

Ednaldo Rodrigues foi eleito em 2022 e chegou a ser afastado uma vez, antes de ser destituído. CBF / Divulgação

Ednaldo Rodrigues desistiu de voltar à presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Ele apresentou uma petição ao Supremo Tribunal Federal (STF), nesta segunda-feira (19), confirmando a decisão. Recentemente, Ednaldo foi destituído do cargo após decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ).

No documento enviado, Ednaldo Rodrigues aponta que os últimos acontecimentos afetaram a sua vida familiar. No fim do texto, ainda desejou sorte ao próximo presidente (confira abaixo).

"Este gesto, sereno e consciente, representa o esforço do Peticionário em deixar para trás este último ato do litígio, rejeitar narrativas que ferem sua honra e de sua família, e reafirmar, diante dessa Suprema Corte, como sempre fez, seu compromisso com o respeito à Justiça, à verdade dos fatos e à estabilidade institucional da Confederação Brasileira de Futebol (...) (Ednaldo) Declara que, em relação às novas eleições convocadas pelo interventor, não estar concorrendo a qualquer cargo ou apoiando qualquer candidato, desejando sucesso e boa sorte àqueles que vão assumir a gestão do futebol brasileiro."

Histórico

Esta não foi a primeira vez que Ednaldo foi afastado do cargo. Em dezembro de 2023, irregularidades foram encontradas na eleição que o elegeu, em 2022. Em função de uma liminar do STF, ele retornou ao cargo, um mês depois, em janeiro de 2024.

Em fevereiro deste ano, um acordo entre opositores de Ednaldo foi homologado pelo STF. Ambas as partes se comprometeram a encerrar disputas jurídicas sobre a eleição de 2022.

Contudo, após a denúncia de uma possível falsificação da assinatura de Coronel Nunes, ex-vice-presidente da CBF, que foi utilizada para autorizar o retorno de Ednaldo Rodrigues à presidência, o tema voltou a ser discutido.

Após a denúncia, foi solicitado o afastamento de Ednaldo. Mesmo com a recusa inicial, do ministro Gilmar Mendes, relator do processo, foi solicitada uma investigação detalhada sobre o caso. Nunes foi convocado para uma audiência, em que sua condição cognitiva seria avaliada. Ele não compareceu, o que deu espaço para um novo afastamento do agora ex-presidente da CBF.

Próximos capítulos

Uma nova eleição foi marcada para o dia 25 de maio pelo interventor da CBF, Fernando Sarney. Após movimentações, o pleito terá apenas Samir Xaud, presidente eleito da Federação Roraimense de Futebol. Ele conta com o apoio de 10 clubes e 25 federações, o que inviabiliza a candidatura de outra chapa.

Quanto ao comando técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti já admitiu que a crise interna da entidade não seria um fator que o faria desistir de treinar o Brasil.