Dudu fala pela primeira vez sobre saída do Cruzeiro e nega ter pedido demissão de técnico: "Grande mentira"

Dudu deve ser anunciado pelo Atlético-MG. Gustavo Aleixo / Cruzeiro

O atacante Dudu falou pela primeira vez após a conturbada saída do Cruzeiro. Em entrevista exclusiva concedida à Itatiaia, o jogador negou ter pedido a demissão do técnico Leonardo Jardim, e comentou o acerto com o Atlético-MG, anunciado nesta terça-feira (6).

Dudu teve uma relação polêmica com dirigentes do Cruzeiro, como Pedro Lourenço e Alexandre Mattos, além do treinador. No entanto, negou qualquer tipo de problema:

— É uma grande mentira. Tenho boas relações com outros grandes treinadores. Eles mesmo me ligaram me dando apoio e carinho depois que surgiram essas mentiras. Saio tranquilo, não levo mágoa de ninguém no coração — desabafou.

Dudu chegou a ter seu nome ligado ao Grêmio, durante o imbróglio com o Cruzeiro. No entanto, vai jogar mesmo no Atlético-MG. O anúncio foi oficializado pelo clube nesta terça-feira (6), com direito a provocação ao rival Cruzeiro:

— Vou chegar respeitando meus companheiros, mas vou batalhar para ser titular. A minha vida toda, praticamente, fui titular.

E prometeu dedicação ao novo clube:

— O Galo pode esperar um Dudu que sempre vai dar a vida pelo clube e pelos companheiros dentro de campo. Vou sempre respeitar a camisa — projetou.