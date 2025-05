Draper supera Monfils e pressão da torcida em desgastante batalha e será rival de João Fonseca

Assim que saíram as chaves de Roland Garros, já havia a previsão de um embate entre João Fonseca e o quinto do mundo, Jack Draper, na terceira rodada. O brasileiro ganhou seus jogos e viu o britânico superar a torcida francesa e o apoio maciço por Gael Monfils nesta quinta-feira em dura batalha para confirmar os prognósticos e se colocar no caminho do jovem no sábado, em disputa por vaga às oitavas de final.

Pouco tempo depois de João Fonseca superar um tenista local, foi a vez de Draper fazer o mesmo. Mas com muito mais dificuldades. Monfils é um experiente jogador do circuito e vendeu caro a derrota. No fim, Draper confirmou o favoritismo com 6/3, 4/6, 6/3 e 7/5 após 3h13. A organização deve definir nesta sexta-feira o primeiro embate do brasileiro em uma das quadras principais de Roland Garros.

A pressão da torcida na Phillipe-Chatrier, quadra principal do complexo de Roland Garros, não fez Draper se intimidar no último jogo do dia. Mostrando desenvoltura nos golpes e repertório, com winners, curtas e paralelas, o britânico rapidamente abriu vantagem de 3 a 1 com uma quebra. No vãmente pressionando o serviço, fechou em 6 a 3 aproveitando o set point no saque do francês.

Monfils voltou melhor no segundo set e levou as arquibancadas à loucura quando emplacou quatro pontos seguidos para chegar a ótimo 5 a 2 e serviço. Ainda viu o britânico reagir e reduzir o placar para 5 a 4, mas não desperdiçou seu segundo saque para igualar o jogo em 1 a 1.

O desgaste começou a pegar para Monfils, de 38 anos, no começo do terceiro set. Após aplicar uma linda paralela, ele fez muitas caretas e passou a camisa no rosto enxugando o suor e já sentindo o cansaço. Draper, no auge, logo abriu 3 a 0. Orientações do córner e a gritaria das arquibancadas o faziam buscar forças.

O apoio o fez reagir, diminuir para 3 a 2 e ter o serviço para o empate. Mas erro não forçado e bola fora garantiram 4 a 2 ao quinto favorito. Sem nova demonstração de força, Monfils acabou perdendo o set por novo 6 a 3.

O quarto set começou com um game longo no serviço do francês e muitas bolas espetaculares. Depois de 14 minutos e quatro break points salvos, Monfils saiu na frente com 1 a 0. Abraçou a raquete, exausto. Nada, contudo, de baixar a guarda. Com vantagem de 4 a 2 após a primeira quebra da parcial, travou novo game longo e precisou salvar cinco break points antes de encaminhar o set com 5 a 2.

Draper mostrava-se nervoso com o ruído da torcida e começou a dar golpes ainda mais fortes, descontando sua raiva na bolinha. Enquanto Molfils respondia na técnica em partida muito boa. Falhou, contudo, no saque na hora de fechar, recolocando o britânico na parcial e depois permitindo o 5 a 5. Acusando cãibra, acabou não suportando as dores e caindo por 7 a 5.

DJOKOVIC AVANÇA SEM SUSTOS

Novak Djokovic se dá bem diante de franceses em Roland Garros e manteve a série positiva ao despachar Corentin Moutet em sets diretos para avançar à terceira fase, com 6/3, 6/2 e 7/6 (7/1). Agora são 12 triunfos diante de rivais da casa e nenhuma derrota no Grand Slam de Paris.

"Mentalmente, eu tinha que me manter concentrado e preparado para uma partida como essa", disse Djokovic após ser questionado sobre a habilidade de Moutet, que arriscou várias jogadas de efeito na partida. "Corentin é um jogador de grande velocidade, foi uma grande batalha, principalmente o terceiro set. Salvei um set point. Naquele momento, tudo é possível. Encontrei uma chance de me manter no set, um bom saque. Acho que, no geral, joguei bem, consegui manter a calma em quadra, o que não foi fácil em alguns momentos."