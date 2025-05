Draper elimina Musetti e vai enfrentar Ruud na final do Masters 1000 de Madri

O britânico Jack Draper, número 6 do mundo, derrotou o italiano Lorenzo Musetti (nº 11) por 6-3 e 7-6 (7-4) nesta sexta-feira (2) e vai disputar a final do Masters 1000 de Madri contra o norueguês Casper Ruud (nº 15), que mais cedo venceu o argentino Francisco Cerúndolo (nº 21).

O jogador de Sutton interrompeu assim o sonho do italiano de jogar a final do torneio da capital espanhola. Musetti havia sido vice-campeão do Masters 1000 anterior, no mês passado em Monte Carlo, onde foi derrotado pelo espanhol Carlos Alcaraz.