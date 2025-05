Draper e Musetti disputam vaga na final em Madri

A segunda semifinal masculina do Masters 1000 de Madrid , na Espanha, irá reunir o britânico Jack Draper e o italiano Lorenzo Musetti . A partida está marcada para sexta-feira (2), às 15h, na quadra Manolo Santana, a principal do torneio disputado em quadras de saibro.

Sexto do ranking mundial, Draper passou com facilidade pelo italiano Matteo Arnaldi (44º). O campeão do Masters de Indian Wells assegurou seu lugar nas semifinais ao superar seu adversário por 6/0 e 6/4, em 1h17min de confronto.