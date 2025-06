Donnarumma diz que não sabe se vai continuar no PSG

O goleiro do Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma, disse que não sabe se o seu contrato com o clube francês será renovado e se continuará no clube com o qual conquistou a Liga dos Campeões neste sábado (31), ao derrotar a Inter de Milão por 5 a 0 na final em Munique, na Alemanha.

"Não sei, não sei, veremos nos próximos dias", respondeu Donnarumma à pergunta de um jornalista da Sky Sport sobre sua permanência no Parque dos Príncipes.

"Agora vou estar com a 'Nazionale' (a seleção italiana), temos duas partidas importantes" contra Noruega (6 de junho) e Moldávia (9 de junho), lembrou ele, se referindo às Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026 na América do Norte.

"Tenho que me concentrar nesses dois jogos", acrescentou o goleiro, sugerindo que seu futuro será decidido após as Datas Fifa.

O ex-goleiro do Milan, que chegou a Paris em 2021, tem contrato com o PSG até 2026 e, apesar das negociações para uma renovação que começaram há meses, ele ainda não assinou uma extensão.

Até agora, Donnarumma havia insistido em seu desejo de permanecer no Paris Saint-Germain.

Quando questionado sobre a comparação dessa glória com o PSG com aquela alcançada pela seleção da Itália na Eurocopa em 2021, Donnarumma destacou a intensidade do título com a camisa da 'Azzurra'.

"Você tem um país inteiro te apoiando, você está representando o seu país. A pressão é ainda maior. É diferente. É mais", avaliou ele.