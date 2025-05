Do Gauchão para a Divisão de Acesso: Segundona terá pelo menos 47 jogadores que disputaram a elite estadual

Jarro disputou o Gauchão pelo Monsoon e vai jogar a Divisão de Acesso pelo Inter-SM. Duda Fortes / Agencia RBS

A migração do Gauchão para a Divisão de Acesso não é algo raro na história recente do Rio Grande do Sul. Jogadores que disputam a elite no início do ano encontram na Segundona uma nova casa depois de maio. E para alguns, existe ainda uma terceira possibilidade, na "Terceirona", no segundo semestre.

Cheio de atletas da elite do estadual, a Divisão de Acesso se inicia neste sábado (14).

Leia Mais Guia da Divisão de Acesso 2025: tudo o que você precisa saber sobre a competição

Migração

Na edição 2025, da Série A-2 do Gauchão, os 15 clubes participantes já anunciaram 47 jogadores que estiveram presentes no último estadual da elite, disputado até 16 de março, com título do Inter no Gre-Nal do Beira-Rio.

Entre eles, alguns não entraram em campo, mas compuseram parte dos elencos do campeonato.

Leia Mais

Passo Fundo

O Passo Fundo é o time que mais anunciou jogadores que estiveram no último Gauchão:

Do Monsoon: Max, goleiro

Max, goleiro Do Avenida: JP Bardales, atacante; Yander, lateral direito; e Gabriel Toebe, goleiro

JP Bardales, atacante; Yander, lateral direito; e Gabriel Toebe, goleiro Do Pelotas: Murilo, goleiro; e Xandy, atacante

Murilo, goleiro; e Xandy, atacante Do Brasil-Pel: Bruno Miguel, zagueiro

Outros times

Depois do Passo Fundo, três times anunciaram seis nomes cada: Inter-SM; Gaúcho e Grêmio Bagé.

Inter-SM

Do Brasil-Pel: Alan Bald, lateral-esquedo

Alan Bald, lateral-esquedo Do Monsoon: Jarro, atacante; e Itaqui, lateral-esquerdo

Jarro, atacante; e Itaqui, lateral-esquerdo Do São José: Marco, volante

Marco, volante Do Avenida: Vítor Jr. e Laion, meias

Bagé trouxe seis do Monsoon

Lúcio (goleiro), Marcos Arthur e Jeder (zagueiros), Cris Magno e Otávio (meias) e Morales (lateral-direito)

Gaúcho

Guarany-Ba: Zé Pedro, zagueiro

Zé Pedro, zagueiro São José: Maicon Assis e Neko, meias

Maicon Assis e Neko, meias Pelotas: Warlei, atacante

Warlei, atacante São Luiz: Luisinho e Gabriel Pereira, atacantes

Ranking de contratações que vieram do Gauchão 2025

7 - Passo Fundo

6 - Bagé, Gaúcho e Inter-SM

5 - Aimoré, Brasil-FAR e Novo Hamburgo

2 - Esportivo e União Frederiquense

1 - Gramadense, Santa Cruz e Veranópolis

Monsoon, o maior cedente

Time que debutou no Gauchão 2025 e que conseguiu se manter na elite para o ano que vem, o Monsoon é a equipe que teve mais jogadores contratados para a disputa da Segundona a partir deste final de semana.

Dos 47 nomes anunciados, 15 estavam no elenco do "Trovão da Zona Sul", de Porto Alegre. Logo a seguir, aparece o Avenida, de Santa Cruz do Sul, com 11 nomes. Outros seis times também tiveram nomes "resgatados".

De onde eram os 47 nomes que estavam no Gauchão e vão jogar o Acesso

15 do Monsoon (Porto Alegre)

11 do Avenida (Santa Cruz do Sul)

5 do Brasil (Pelotas)

5 do Pelotas

4 do São José (Porto Alegre)

4 do São Luiz (Ijuí)

2 do Ypiranga (Erechim)

1 do Guarany (Bagé)

Sem jogadores de Gauchão