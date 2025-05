Djokovic vence francês e atinge mais uma marca na carreira

Djokovic enfrentou problemas com uma bolha no terceiro set.

Novak Djokovic e os recordes se misturam na história do tênis. Nesta quinta-feira (29), após 3h05min de jogo na quadra Suzanne Lenglen, a segunda do complexo de Roland Garros, o sérvio venceu o local Corentin Moutet por 3 a 0, parciais de 6/3, 6/2 e 7/6 (7/1) e se classificou para a terceira rodada do Aberto da França pela 20ª vez seguida.