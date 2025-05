Djokovic vence em sua estreia em Roland Garros; João Fonseca atropela Hurkacz

Quase dez meses após sua emocionante medalha de ouro nos Jogos de Paris, Novak Djokovic retornou à quadra Philippe Chatrier, nesta terça-feira (27), onde derrotou o americano Mackenzie McDonald (98ª) com um triplo 6-3 na primeira rodada de Roland Garros, um dia marcado por um mau tempo e em que o brasileiro João Fonseca venceu com autoridade o polonês Hubert Hurkacz.

O panorama era o oposto daquela tarde quente e ensolarada de agosto, quando ele venceu em uma decisão acirrada o espanhol Carlos Alcaraz e completou a melhor galeria de títulos da história do tênis.

"Não sei quantos Grand Slams ainda tenho em meu corpo, estou apenas tentando aproveitar cada momento neste magnífico estádio", disse o sérvio, já sorrindo, com seus 38 anos recém comemorados, após alcançar mais um recorde: 21 vitórias consecutivas na primeira rodada de Roland Garros.

Melancólico desde que participou da homenagem a Rafael Nadal no domingo - "Uma parte de mim foi embora com ele" - Djoko, tricampeão em Paris, jogará contra o excêntrico francês Corentin Moutet (73º).

- João Fonseca domina Hurkacz -

Em outra estreia, o brasileiro João Fonseca, uma das grandes promessas do tênis mundial, venceu com facilidade o veterano polonês Hubert Hurkacz, 28º no ranking da ATP.

João fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 6-2, 6-4 e 6-2, em uma hora e 42 minutos na quadra 7 do complexo de Roland Garros, que ficou pequena para receber todos os torcedores brasileiros.

O jogador de 18 anos não se intimidou diante de Hurkacz, um dos melhores sacadores do circuito e vice-campeão do ATP 250 de Genebra no último sábado, derrotado na final por Novak Djokovic.

João, número 65 do mundo, terá como próximo adversário o francês Pierre Hugues Herbert (N.147), que joga o torneio como convidado.

Com esta vitória sobre Hurkacz, o jovem brasileiro repete o feito que conseguiu no Aberto da Austrália, em janeiro, quando estreou batendo o russo Andrey Rublev (nº 15).

- Zverev avança, Medvedev é eliminado -

Alexander Zverev (3º do ranking da ATP), finalista do ano passado contra Alcaraz, também avançou sem problemas, derrotando a promessa americana de 19 anos Learner Tien (67º): 6-3, 6-3 e 6-4.

Entre as surpresas, ainda que no seu caso não tão inesperadas, a eliminação do ex-número 1 e atual 11º Daniil Medvedev ao final de uma partida cheia de altos e baixos diante do britânico Cameron Norrie (81º).

'Relegado' à quadra Simonne-Mathieu, a terceira mais importante do complexo, o russo chegou a se recuperar de uma desvantagem de dois sets a zero, mas acabou perdendo por 7-5, 6-3, 4-6, 1-6, 7-5.

Inimigo declarado do saibro, Medvedev, que está em queda livre sem vencer um torneio desde 2023, foi eliminado na primeira rodada do Grand Slam francês em seis ocasiões.

"Foi uma grande batalha, ele jogou bem e eu não joguei bem o suficiente, então perdi", admitiu o russo.

Outro ilustre jogador do circuito, o búlgaro Grigor Dimitrov (17º), teve que se retirar devido a lesão pelo quarto Grand Slam consecutivo, quando vencia o americano Ethan Quinn (106º) por 2-6, 3-6 e 6-2.

Na Night Session da Philippe Chatrier, o boliviano Hugo Dellien (90º) esteve perto de avançar, após abrir uma vantagem sobre o francês Gael Monfils (42º) de dois sets a zero. Mas ele acabou perdendo por 4-6, 3-6, 6-1, 7-6 (7/4) e 6-1.

--- Resultados desta terça-feira de Roland Garros:

1ª rodada (simples masculino):

Andrey Rublev (RUS/N.17) x Lloyd Harris (RSA) 6-4, 4-6, 6-3, 6-1

Adam Walton (AUS) x Maximilian Marterer (ALE) 7-6 (7/3), 4-6, 6-3, 2-6, 6-2

Alex De Minaur (AUS/N.9) x Laslo Djere (SRB) 6-3, 6-4, 7-6 (8/6)

Alexander Bublik (CAZ) x James Duckworth (AUS) 6-2, 6-4, 6-4

Henrique Rocha (POR) x Nikoloz Basilashvili (GEO) 7-6 (7/0), 2-6, 7-6 (11/9), 2-6, 6-2

Jakub Mensik (CZE/N.19) x Alexandre Muller (FRA) 7-5, 6-7 (5/7), 7-5, 6-3

João Fonseca (BRA) x Hubert Hurkacz (POL/N.30) 6-2, 6-4, 6-2

Pierre-Hugues Herbert (FRA) x Benjamin Bonzi (FRA) 7-5, 3-6, 4-6, 7-5, 6-2

Gael Monfils (FRA) x Hugo Dellien (BOL) 4-6, 3-6, 6-1, 7-6 (7/4), 6-1

Jack Draper (GBR/N.5) x Mattia Bellucci (ITA) 3-6, 6-1, 6-4, 6-2

Alexander Zverev (ALE/N.3) x Learner Tien (USA) 6-3, 6-3, 6-4

Jesper de Jong (HOL) x Francesco Passaro (ITA) 3-6, 6-7 (7/9), 6-4, 7-6 (7/1), 6-1

Flavio Cobolli (ITA) x Marin Cilic (CRO) 6-2, 6-1, 6-3

Matteo Arnaldi (ITA) x Felix Auger-Aliassime (CAN/N.29) 5-7, 2-6, 6-3, 6-4, 6-2

Alexander Shevchenko (CAZ) x Dusan Lajovic (SRB) 6-2, 6-4, 7-6 (7/4)

Ethan Quinn (EUA) x Grigor Dimitrov (BUL/N.16) 2-6, 3-6, 6-2, 0-0 (abandono)

Cameron Norrie (GBR) x Daniil Medvedev (RUS/N.11) 7-5, 6-3, 4-6, 1-6, 7-5

Federico Gómez (ARG) x Aleksandar Kovacevic (EUA) 4-6, 6-4, 6-4, 6-1

Corentin Moutet (FRA) x Clément Tabur (FRA) 6-3, 7-6 (8/6), 6-3

Novak Djokovic (SRB/N.6) x Mackenzie McDonald (EUA) 6-3, 6-3, 6-3