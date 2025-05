Djokovic estreia sem grandes dificuldades e avança em Roland Garros

Atual número 6 do mundo, Djokovic fechou o jogo em 3 sets a 0, com um triplo 6/3, em uma hora e 58 minutos na quadra Philippe Chatrier.

Campeão do ATP 250 de Genebra no último fim de semana, o 100º título de sua carreira, o sérvio de 38 anos irá enfrentar na próxima fase o vencedor do duelo entre os franceses Corentin Moutet (73º) e Clement Tabur (280º).