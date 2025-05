Djokovic desencanta na temporada de saibro com boa estreia no Torneio de Genebra

Novak Djokovic voltou a sentir o gostinho das vitórias após três derrotas seguidas, sendo duas na temporada de saibro. Preparando-se para o Grand Slam de Roland Garros, o sérvio superou o húngaro Marton Fucsovics no Torneio de Genebra, na Suíça, e terá uma revanche de Madri contra o italiano Matteo Arnaldi nas quartas de final, nesta quinta-feira.

O último triunfo de Djokovic havia sido no Masters 1000 de Miami, no qual parou somente na final, diante do jovem checo Jakub Mensik. Depois do duro torneio, iniciou a temporada do saibro com resultados frustrantes, nos quais acabou caindo nas estreias em Monte Carlo, diante do chileno Alejandro Tabilo e em Madri, parando em Arnaldi.

Djokovic não tomou conhecimento de Fucsovics, ganhando em apenas 1h15, parciais de 6/2 e 6/3. O sérvio, segundo favorito em Genebra, abriu logo 4 a 1 na primeira parcial, com uma quebra. Sem jamais permitir reação ao húngaro, fechou por 6 a 2com nova quebra.

O segundo e decisivo set foi igual até 3 a 2, quando o sérvio voltou a aproveitar o break point, abriu 4 a 2 e não mais foi alcançado, fechando no segundo match point para celebrar muito o "desencanto" no saibro em 2025.

"Minha primeira vitória nesta temporada no saibro. É ótimo para quebrar o gelo de certa forma"m comemorou. "É uma superfície muito exigente, todos sabemos como é complicado jogar no saibro. Comparado a outras superfícies, você sempre tem que esperar uma bola a mais, uma tacada a mais", avaliou.

Agora ele reencontra Arnaldi, de quem perdeu em sets diretos em Madri, no torneio anterior. Ele avalia as condições na Suíça como distintas para voltar a realizar uma grande partida diante do italiano.