Djokovic comemora 38 anos com classificação para semifinais do ATP de Genebra

O tenista sérvio Novak Djokovic comemorou seu 38º aniversário nesta quinta-feira (22), se classificando para as semifinais do torneio ATP 250 de Genebra, enquanto o americano Taylor Fritz foi eliminado nas quartas de final.

Em um dia chuvoso, Djokovic se vingou, com um duplo 6-4, do jovem italiano Matteo Arnaldi, 39º do mundo e que o havia eliminado no final de abril no Masters 1000 de Madri.