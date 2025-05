Djokovic comemora 100º título na carreira: "Pouquíssimos pontos decidem o vencedor"

Djokovic celebra a conquista em Genebra. VALENTIN FLAURAUD / AFP

A conquista do 100º título no circuito da ATP colocou Novak Djokovic em uma lista que apenas outros dois jogadores conseguiram anteriormente, a dos tenistas com uma centena de troféus. Antes, apenas o estadunidense Jimmy Connors, que venceu 109 torneios, e o suíço Roger Federer, que ganhou 103, faziam parte desta lista centenária.

Com 38 anos completados durante a semana, com direito a homenagens dos organizadores e do público que acompanhou o ATP 250 de Genebra, na Suíça, Djokovic é o maior ganhador da história dos torneios do Grand Slam (Austrália, Roland Garros, Wimbledon e US Open), com 24 conquistas, assim como é o tenista que por mais semanas liderou o ranking mundial, com um total de 428 contra 310 de Federer, o segundo colocado.

A vitória deste sábado (24) tornou o sérvio o primeiro tenista a ser campeão em 20 temporadas diferentes na Era Aberta, que corresponde ao profissionalismo, a partir de 1968.

Sua primeira conquista aconteceu em julho de 2006, quando ele se sagrou campeão do ATP 250 de Amersfoort, na Holanda, derrotando o chileno Nicolás Massú, que neste sábado estava nas arquibancadas do Tennis Club de Genève. O sul-americano é o atual treinador do polonês Hubert Hurkacz, adversário do sérvio no jogo que entrou para a história como da vitória de seu 100º troféu em 143 decisões disputadas.

Djokovic e o prêmio pelo título de seu primeiro torneio ATP em 2006. TOUSSAINT KLUITERS / ANP / AFP

— Estou muito grato por conquistar o 100º título aqui. Pouquíssimos pontos decidem o vencedor. Partida incrível, 7 a 6 no terceiro set com estádio lotado, atmosfera linda — disse Djokovic, que agora soma 1.140 vitórias em 1.369 jogos disputados

Veja números da carreira de Djokovic:

Títulos: 100 (40 Masters 1000, 24 Grand Slam, 15 ATP 500, 13 ATP 250, 7 ATP Finals e 1 medalha de ouro olímpica)

Títulos de Grand Slam: 10 Australian Open, 7 Wimbledon, 4 US Open e 3 Roland Garros)

Finais disputadas: 143

Títulos de duplas: 1

Títulos de ATP Challenger: 3

Títulos de ITF Future: 3

Semanas como número 1 do mundo: 428 (recorde)

Premiações: US$ 187.072.271 (R$ 1.056.340.992,00)