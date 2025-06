Djokovic chega a 99 vitórias em Roland Garros e se classifica para as oitavas de final

Djokovic tem 24 títulos de Grand Slam. ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

O sérvio Novak Djokovic venceu o austríaco Filip Misolic, 153º do ranking, neste sábado (31), por 3 a 0 (6/3, 6/4 e 6/2), em jogo que teve 2h08min de duração e foi encerrado ao mesmo tempo que o Paris-Saint Germain conquistava a Liga dos Campeões da Europa. Com o resultado, ele se classificou para as oitavas de final do Aberto da França.

Djokovic chegou a declarar que preferia não atuar na sessão noturna, para que pudesse acompanhar a partida que foi disputada em Munique. Seu pedido não foi atendido e ele encerrou a rodada na quadra Philippe-Chatrier, a principal do complexo de Roland Garros, que fica localizado a cerca de 500 metros do Parque dos Príncipes, estádio do novo campeão europeu, e onde uma grande fan fest foi realizada.

Esta foi a 99ª vitória do sérvio em Paris, igualando o número de resultados obtidos por ele no Australian Open. Com números impressionantes, ele ainda acumula 97 vitórias em WImbledon e 90 no US Open, totalizando 385 vitórias em jogos de Grand Slam.

Com a vitória, o ex-número 1 do mundo chega a 20ª temporada seguida classificado ao menos, para a disputa de duas oitavas de final, em torneios de Grand Slam na Era Aberta, período que começou em 1968. Roger Federer registra o recorde com 22 anos consecutivos (2000-2021).

Campeão do Rio Open como adversário

Norrie tem cinco títulos na carreira. DIMITAR DILKOFF / AFP

O próximo adversário de Djokovic será o britânico Cameron Norrie, ex-top 10 e atual 81º do mundo, que passou pelo compatriota Jacob Fearnley (55º) por 6/3, 7/6 (7/1) e 6/2, em jogo que teve 2h44min de duração.

Com cinco títulos na carreira, incluindo o Rio Open de 2023 vencendo Carlos Alcaraz, o canhoto Norrie só perdeu sets na estreia, quando fez 3 a 2 no russo Daniil Medvedev (11º).