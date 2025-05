Djokovic celebra aniversário de 38 anos com vitória e vaga na semifinal em Genebra

Novak Djokovic embalou no saibro dias antes de sua estreia no Grand Slam de Roland Garros. Nesta quinta-feira (22), o sérvio teve reencontro com o italiano Matteo Arnaldi, que recentemente o derrotou na estreia do Masters 1000 de Madrid e obteve a revanche em alto estilo. No dia de seu aniversário de 38 anos, o ex-número 1 do mundo ganhou por duplo 6/4 para avançar à semifinal no ATP 250 de Genebra.