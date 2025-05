Novak Djokovic avança à final em Genebra e vai lutar por seu 100º título

Djokovic soma 99 títulos no currículo. FABRICE COFFRINI / AFP

O tenista sérvio Novak Djokovic buscará seu 100º título da ATP no sábado (24). Será na final do torneio de Genebra (categoria ATP 250), onde enfrentará o polonês Hubert Hurkacz, que será o adversário de estreia do brasileiro João Fonseca em Roland Garros.

Nesta sexta-feira (23), nas semifinais, o ex-número 1 do mundo sofreu para vencer o britânico Cameron Norrie (90º) por 6/4, 6/7 (6/8) e 6/1, em duas horas e 14 minutos de partida.

Eliminado em sua estreia nos torneios de Monte Carlo e Madri, Djokovic em seguida desistiu de disputar o de Roma. Nesta semana, na Suíça, ele desfrutou de suas primeiras vitórias no saibro no ano, pouco antes do Grand Slam francês, que começa no domingo.

Caso levante o troféu no sábado, Djokovic se juntará a Jimmy Connors (109 títulos) e Roger Federer (103) no seleto clube de campeões 'centenários' da ATP. O sérvio ostenta um recorde: é o tenista masculino com mais títulos de Grand Slam, com 24.

Na final em Genebra, ele enfrentará Hurkacz, 31º do mundo, que teve menos problemas na primeira semifinal ao derrotar o austríaco Sebastian Ofner, 128º do ranking, por 2 sets a 0 (6/3, 6/4). Na quinta-feira, pelas quartas de final, o polonês havia eliminado o primeiro cabeça de chave, o estadunidense Taylor Fritz, quarto do ranking mundial.