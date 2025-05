Destaque da Série B tem ex-Grêmio como goleador e outros três nomes que passaram pela dupla Gre-Nal

Pedro Rocha é o principal jogador do Remo na temporada. Samara Miranda / Ascom Remo, divulgação

Recém promovido, o Remo é um dos destaques da Série B do Brasileirão após seis rodadas. O time é vice-líder, com três vitórias, três empates e 12 pontos. No elenco, jogadores conhecidos se fazem notar, principalmente alguns velhos conhecidos da dupla Gre-Nal.

O começo de temporada do clube não foi dos melhores. Na Copa Verde, foi eliminado nas oitavas de final para o São Raimundo (RR). Já na Copa do Brasil, caiu para o Criciúma na segunda fase. Os resultados negativos geraram a demissão do técnico Rodrigo Santana. Assim, Daniel Paulista assumiu na sequência e está invicto no cargo após oito jogos.

Segundo o narrador Felipe Silva, da Rádio Povo FM, o que chama a atenção na equipe não é o futebol vistoso, mas a postura do time perante os adversários.

— O Remo está invicto e não chega a dar espetáculo, tanto que a última vitória, sobre o Amazonas, foi magra. Contudo, o que vem agradando demais à torcida é a postura nos jogos fora de casa. A equipe propõe jogo e busca os resultados positivos — disse o narrador.

Destaques conhecidos dos gaúchos

O principal jogador da equipe é Pedro Rocha, que foi campeão da Copa do Brasil de 2017 com o Grêmio. O atacante já balançou as redes quatro vezes nesta Série B e é um dos goleadores do campeonato. Contando todos os jogos do ano, são oito gols marcados em 16 partidas.

— Pedro fez gol de cabeça, em chute de fora da área e até deu passe para gol. Ele se movimenta bem em campo e isso lhe permite participar ativamente da maior parte das ações ofensivas. Tem demonstrado versatilidade, e as contribuições dão confiança aos torcedores — disse Felipe Silva.

Além dele, o ataque é composto por Janderson e Felipe Vizeu, que também atuaram pelo Grêmio nos últimos anos. Segundo o narrador, a dupla vive um momento distinto neste início de competição. Já na zaga, Klaus, ex-Inter, também chegou nesta temporada e vem agradando ao torcedor.

— Klaus e Janderson são os jogadores que chegaram mais recentemente e já se firmaram como titulares. Ambos têm agradado, com boas atuações. Felipe Vizeu tem destoado. Ele anotou o primeiro gol do Remo na competição, diante da Ferroviária, mas ainda não convenceu.

Final do Estadual

Em função da Copa Verde, a decisão do Paraense, entre Remo e Paysandu, será disputada nesta semana. O primeiro jogo ocorre nesta quarta-feira (7), às 19h, enquanto o segundo será disputado no domingo (11), às 17h. Ambas as partidas serão disputadas no estádio Mangueirão, em Belém.