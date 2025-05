Desenho Tático: final da Champions coloca frente a frente filosofias distintas de futebol

Inter e PSG buscam título europeu. Nicolas Tucat / AFP

A Liga dos Campeões da Europa conhecerá seu campeão da temporada 2024/25 neste sábado (1º), no confronto entre PSG e Inter de Milão, em Munique. No ponto de vista tático, o duelo entre os times de Luis Enrique e Simone Inzaghi será marcado por uma diferença de filosofias de futebol.

Quando o árbitro István Kovács apitar o final, saberemos se venceu a posse de bola e o controle dos franceses ou a força defensiva e letalidade das transições dos italianos.

Estilo espanhol no representante francês

Em busca de sua primeira Champions, o PSG tem em Luis Enrique, campeão europeu em 2015 no comando do Barcelona, a base da estrutura do time. Os franceses jogam bem ao estilo que todos se acostumaram a ver nos títulos do Barça e da seleção espanhola nas últimas décadas.

A base do jogo do PSG está no controle do meio-campo e da posse de bola. Normamente no 4-3-3, o PSG tem em Vitinha, Fabián Ruíz e João Neves uma reprodução de trios de estilo de meio-campistas que já vimos em conquistas do Barcelona.

O PSG divide com o Barça o posto de terceiro time de maior posse de bola da atual Champions League, com 61,8%, atrás apenas do Manchester CIty de Guardiola e do Bayern de Company, ambos times da mesma escola de futebol.

O time francês é dono do segundo melhor ataque, com 33 gols marcados (atrás apenas do Barcelona, que fez 43) e o segundo que mais finaliza, com 18,6 chutes por jogo (atrás do Bayern, com 20,5).

A defesa e as transições como armas italianas

Dona do melhor ataque (com 79 gols) e da maior média de posse de bola (59,7%) do Campeonato Italiano, a Inter muda de faceta nos grandes duelos europeus. A equipe de Simoni Inzaghi chega a sua segunda final de Liga dos Campeões nos últimos quatro anos tendo a base defensiva como marca e com uma transição que se mostrou letal no duelo contra o Barcelona na semifinal.

O jogo pelos lados com os avanços dos alas Dumfries e Dimarco e uma dupla de ataque com capacidade de abrir defesas com Thuram e Lautaro Martinez foram determinante nos duelos de semifinal em uma estratégia que deve se repetir na decisão deste sábado.

A Inter chega para a final sendo a equipe que mais jogos terminou sem levar gol na Liga dos Campeões. A defesa não foi vazada em oito dos 14 jogos realizados nesta temporada. A equipe tem a quarta melhor defesa, com 11 sofridos - atrás apenas de Liberpool (8 gols em 10 jogos), Bologna (9 gols em 8 jogos) e Arsenal - 10 gols em 15 partidas.

O duelo tático com as prováveis escalações da final:

PSG parte do 4-3-3 e a Inter do seu tradicional 5-3-2. Tacticalboard / Reprodução

Os números de PSG e Inter na Liga dos Campeões