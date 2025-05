Desempenho na final da Champions League pode decidir a Bola de Ouro; veja os candidatos

Dembélé e Lautaro são os protagonistas de PSG e Inter de Milão. Montagem sobre fotos de Adrian Dennis, AFP, e Marco Bertorello, AFP

De 2008 a 2023 apenas dois jogadores conseguiram superar Messi ou Cristiano Ronaldo na Bola de Ouro. O renomado prêmio concedido pela Revista France Football ao melhor jogador do mundo tem critérios de análise variados. Além dos números durante a temporada, o desempenho em grandes competições é levado em conta.

O último vencedor foi Rodri, do Manchester City, que fez um bom 2023/2024, além de ter sido campeão da Eurocopa com a Espanha. Esse título foi fundamental para superar Vinicius Júnior, mesmo tendo sido vencedor e decisivo na conquista da Champions League com o Real Madrid.

Sem uma grande competição de seleções para balizar a decisão, a escolha do próximo Bola de Ouro pode passar por um bom desempenho na final da Champions desta temporada, entre PSG e Inter de Milão, no dia 31 de maio, em Munique.

O período de avaliação para a eleição é de 1º de agosto de 2024 e 31 de julho de 2025.

Quem são os candidatos da decisão?

Sem contar os jogadores que estão na decisão, dois nomes do Barcelona surgem como fortes candidatos. Lamine Yamal e Raphinha fizeram uma grande temporada, venceram La Liga e a Copa do Rei da Espanha. No entanto, caíram na semifinal da Champions League.

Para a Bola de Ouro fugir do espanhol ou do brasileiro, será preciso que um dos jogadores abaixo seja decisivo na final entre PSG e Inter de Milão.

Leia Mais Único remanescente do vice da Champions em 2020, Marquinhos segue como liderança do PSG

Ousmane Dembélé

Dembélé disputou 48 partidas pelo PSG, participando diretamente de 45 gols. ADRIAN DENNIS / AFP

Entre as atrações da decisão, o atacante francês surge como forte candidato, principalmente se for relevante para o primeiro título da Champions do PSG.

Dembélé disputou 48 partidas pelo clube, participando diretamente de 45 gols. Foram 33 marcados e 12 assistências do atacante, que se reencontrou atuando como centroavante. Ele usa sua velocidade e habilidade para criar espaços e oportunidades, além de ter melhorado seu poderio ofensivo.

O título continental o colocaria na disputa, visto que o PSG venceu a Liga e a Copa da França, todas com boas aparições de Dembélé. Na Champions, o atacante tem 8 gols e 4 assistências, com participações decisivas em todas as fases de mata-mata.

Leia Mais Quais foram as principais mudanças na Inter de Milão desde a final da Champions League 2023?

Lautaro Martínez

Lautaro é o maior artilheiro da história da Inter em Champions. ALBERTO PIZZOLI / AFP

O atacante argentino é a referência técnica da Inter de Milão. Ele não faz a melhor temporada da sua carreira, mas o desempenho segue sendo positivo. E uma atuação de alto nível na final da Champions League pode colocá-lo na disputa do prêmio individual.

Em 48 partidas pelo clube, Martínez marcou 22 gols e deu 3 assistências. Na campanha da Inter até a decisão, o argentino foi responsável por 9 gols marcados, sendo um dos principais artilheiros da competição.

Mesmo com o título da sua equipe, pode ser que ele não seja considerado para a disputa da Bola de Ouro, pelos números inferiores aos outros candidatos, e pela falta de outras taças. A Inter ficou com o vice da Liga e da Copa da Itália.