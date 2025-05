Depois de Vini Jr, Endrick também homenageia Ancelotti: 'Você marcou minha chegada à Europa'

Após a emocionante despedida de Vinicius Junior, foi a vez de Endrick se manifestar nas redes sociais para agradecer a Carlo Ancelotti, que deixou o comando do Real Madrid para assumir a seleção brasileira. O atacante de 18 anos, que completou sua primeira temporada no clube merengue, exaltou o papel do treinador italiano em sua adaptação ao futebol europeu e destacou a importância do técnico em seu amadurecimento dentro e fora de campo.

Com a camisa do Real Madrid, Endrick conquistou em sua primeira temporada o título da Supercopa da Uefa, além de ter participado de campanhas importantes na Liga dos Campeões, no Campeonato Espanhol - vencido pelo Barcelona - e na Copa do Rei. Com 37 jogos e sete gols sob o comando de Ancelotti, o atacante já demonstrou evolução e maturidade no futebol europeu. Em diversas entrevistas ao longo do ano, o jovem já havia citado a importância de Ancelotti e da comissão técnica na adaptação ao novo país, idioma e estilo de jogo.