Dembelé sofre lesão muscular na coxa e pode desfalcar PSG na Liga dos Campeões contra o Arsenal

O atacante Ousmane Dembelé virou o mais novo problema para o técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique. O jogador teve constatada uma distensão muscular na coxa direita e pode desfalcar o clube francês no jogo de volta das semifinais da Liga dos Campeões, diante do Arsenal. O jogo, que define um dos finalistas, está marcado para a próxima quarta-feira, no Parque dos Príncipes.

Destaque no confronto de ida das semifinais do mais nobre torneio europeu de clubes, Dembelé foi o autor do gol da vitória de 1 a 0 sobre os ingleses na partida realizada na casa do Arsenal. No duelo, o atacante foi substituído na metade do segundo tempo após cair no gramado.