De virada, Sada Cruzeiro vence Campinas e conquista nono título da Superliga masculina de vôlei

O Sada Cruzeiro é o campeão da edição 2024/2025 da Superliga masculina de vôlei . Na decisão, disputada neste domingo (4), diante de 10.056 torcedores, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, o time mineiro derrotou o Vôlei Renata, de Campinas, por 3 sets a 1 , parciais de 18/25, 25/23, 25/23 e 25/21, após 2h08min de partida.

Este foi o nono título do Sada Cruzeiro na história da competição, igualando o Minas Tênis Clube como o maior campeão brasileiro. Desde a criação do projeto, a equipe disputou 78 campeonatos, disputou 67 finais e venceu 57. Na atual temporada, este foi o quinto troféu, após as conquistas do Campeonato Mundial, do Sul-Americano, da Supercopa Brasil e do Mineiro.