De uma tarde de glória a uma tragédia: torcedores do Liverpool 'devastados'

Os torcedores do Liverpool descreveram seu choque e tristeza nesta terça-feira (27) depois que o sonho de ver seus heróis de perto quase se transformou em um pesadelo quando um carro atropelou a multidão que comemorava o título da Premier League do clube inglês.

O desfile triunfal de segunda-feira pela cidade de Liverpool terminou de forma trágica quando cerca de 65 pessoas ficaram feridas (11 continuam hospitalizadas) após um Ford Galaxy atropelar os pedestres.

"É devastador", disse Adrian Chan, de 35 anos, que viajou de Singapura para participar do evento. "Isso prejudicou o desfile e o que era para ser um fim de semana de comemoração. Estávamos todos lá pela alegria do dia", adicionou.

Quase um milhão de pessoas participaram das comemorações do título do Liverpool, que igualou o recorde do Manchester United de 20 vezes campeão do Campeonato Inglês.

- 65 feridos -

As cenas incríveis de comemoração se transformaram em caos logo após o elenco do Liverpool, liderado pelos astros Mohamed Salah e Virgil van Dijk, terminar seu desfile de 16 quilômetros pelas ruas lotadas.

A festa ofereceu aos torcedores de todo o mundo, que não puderam comprar ingressos para o jogo, a chance de fazer uma peregrinação à cidade do Merseyside.

Mas as lembranças deixadas por suas longas e caras viagens serão tingidas de dor. "Esperei 11 anos para vir", disse Adele Lim, 40 anos, que viajou de Singapura com sua sobrinha.

"Todo mundo estava tão animado, mas acabar assim é terrível", acrescentou.

Esta foi a primeira vez em 35 anos que os 'Reds' puderam comemorar o título do Campeonato Inglês com seus torcedores, já que a taça da temporada 2019-2020 foi conquistada durante o período de restrições devido à pandemia de covid-19.

Do lado de fora do icônico estádio de Anfield, nesta terça-feira, centenas de torcedores que viajaram para a cidade tiram fotos do "Muro dos Campeões" do clube, que lista os títulos da equipe.

- Clube vinculado a tragédias -

Patrick Kwesiga viajou de Calgary, no Canadá, em sua primeira visita a Liverpool depois de 20 anos acompanhando o clube do outro lado do oceano Atlântico.

"É muito triste que um evento que trouxe tanta alegria tenha terminado assim", disse.

Vários torcedores relembram a confusão nas horas posteriores ao incidente, devido à falta de sinal de celular causada pela grande multidão, o que dificultou a obtenção de informações.

Um britânico de 53 anos, suspeito de ser o motorista do veículo, foi preso após o incidente e está sob custódia por "tentativa de assassinato" e "condução sob efeito de drogas", anunciou a polícia na terça-feira.

Perto do "Muro dos Campeões" há um memorial para as vítimas do desastre de Hillsborough, um lembrete da história de tragédia do Liverpool.

Em 1989, 97 torcedores foram esmagados em um jogo em Sheffield, um evento que deixou marcas profundas na cidade portuária.

E em 2022, a torcida evitou uma "catástrofe com muitas vítimas", conforme definido por um relatório independente, após falhas de segurança na final da Liga dos Campeões em Paris.

Em outra ocasião, no dia 29 de maio de 1985, pouco antes da final da Champions League contra a Juventus, uma avalanche causada por hooligans ingleses resultou em 39 mortes e quase 500 feridos, a maioria italianos.

"Este clube já passou por momentos piores. Somos a família do Liverpool e vamos nos manter unidos", disse o chileno Luis Vargas Guzmán.

Apesar da tragédia, os torcedores não se intimidam em demonstrar seu apoio ao clube em futuras comemorações.

O torcedor polonês Michael Skabara, de 28 anos, está determinado a voltar a Anfield para assistir a um jogo, depois de visitar o estádio pela primeira vez.

"Depois do que aconteceu ontem, com certeza voltarei assim que puder para assistir a um jogo. A vida é muito curta", declarou.