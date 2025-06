De Mbappé à 'Orelhuda': o final feliz num ano em que o PSG viveu perigosamente

O Paris Saint-Germain, que conquistou seu primeiro título da Liga dos Campeões ao golear a Inter de Milão (5 a 0) em Munique neste sábado (31), fechou uma temporada cheia de altos e baixos, que começou com a turbulenta saída de Kylian Mbappé para o Real Madrid.

O novo projeto nasceu sem estrelas e brilho, sob a tutela do técnico espanhol Luis Enrique, que prometeu que sua equipe jogaria melhor sem Mbappé.

- Crise com Dembélé -

Para a viagem do dia 1º de outubro para enfrentar o Arsenal, Luis Enrique decide dispensar Ousmane Dembélé, suspenso por chegar atrasado ao treino e pela discussão acalorada que se seguiu.

A derrota por 2 a 0 coloca o treinador sob pressão, criticado por sua dureza com o jogador.

- Contra as cordas -

No dia 6 de novembro, o PSG recebe o Atlético de Madrid, tendo conquistado apenas quatro pontos em três partidas frustrantes em que se mostrou ineficiente diante do gol adversário.

Contra Antoine Griezmann e sua equipe, o PSG volta a dominar de forma estéril e sofre um gol do time madrilenho num contra-ataque nos últimos segundos (2-1).

O adversário, o cenário, a atmosfera... A noite de 22 de janeiro de 2025 marcou a reação do PSG.

Castigados por dois gols dos 'Citizens' no início do segundo tempo, os parisienses finalmente se rebelam. Partindo com tudo rumo ao ataque, marcam quatro gols em meia hora para virar o jogo em um Parque dos Príncipes em êxtase.