Daniil Medvedev perde para britânico e acumula mais uma eliminação em Roland Garros

Norrie comemora vitória sobre Medvedev. DIMITAR DILKOFF / AFP

O saibro definitivamente não é o piso preferido de Daniil Medvedev. Ex-número 1 do mundo e com 20 títulos no currículo, o russo só venceu um torneio na terra batida, o Masters de Roma em 2023 e acumula seis eliminações em nove estreias em Roland Garros.

A última aconteceu nesta terça-feira (27), quando perdeu para o britânico Cameron Norrie por 3 a 2, parciais de 7/5, 6/3, 4/6, 1/6 e 7/5, em uma batalha com 3h53min de duração.

Com o melhor desempenho em Paris sendo as quartas de final em 2021, Medvedev fez uma partida irregular diante de Norrie, ex-número oito do mundo e campeão do Rio Open de 2023, que jamais havia vencido o russo nos cinco confrontos anteriores.

Na segunda fase, o britânico vai enfrentar o argentino Federico Gómez, que perdeu na última rodada do qualifying, mas entrou na chave principal em Roland Garros como lucky-loser, após a desistência do finlandês Emil Ruusuvuori.

Gómez é o número 144 da ATP e na estreia eliminou o estadunidense Aleksandar Kovacevic por 3 sets a 1, parciais de 4/6, 6/4, 6/4 e 6/1.

Zverev vence e segue em busca de seu primeiro Slam

Zverev busca primeiro título de Slam. JULIEN DE ROSA / AFP

Ainda em busca de seu primeiro título de Grand Slam e vice-campeão em Paris no ano passado, Alexander Zverev passou pela estreia com facilidade. Com parciais de 6/3, 6/3 e 6/4, o alemão venceu o estadunidense Learner Tien, vice-campeão do ATP Next Gen de 2024.

Zverev foi semifinalista em Roland Garros nas quatro últimas edições do torneio, sendo que na passada chegou à decisão contra Carlos Alcaraz.

Na segunda rodada, o alemão vai enfrentar o vencedor da partida entre o holandês Jesper de Jong e o italiano Francesco Passaro.

Dimitrov sente lesão e abandona quarto Slam seguido

Dimitrov dominava jogo, antes de sentir problema físico. JULIEN DE ROSA / AFP

Já o búlgaro Grigor Dimitrov, 16º cabeça de chave, foi obrigado a abandonar sua partida contra o qualifier Ethan Quinn, dos Estados Unidos, quando liderava por 2 a 1 (6/2, 6/3, 2/6).

Ex-número 3 do ranking, o tenista de 34 anos sentiu uma lesão na coxa esquerda e não pode seguir em quadra. Este é o quarto abandono seguido de Dimitrov em torneios de Grand Slam, algo que jamais havia acontecido com outro jogador na Era Aberta do tênis, que corresponde ao período do profissionalismo a partir de 1968.