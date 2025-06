Luis Enrique comanda conquista do PSG na Champions League e recebe homenagem da torcida após perda da filha

Na temporada 2014/2015, Luis Enrique conduziu o Barcelona de Messi, Neymar e Luis Suárez ao título. As imagens do treinador comemorando com a filha Xana Martínez se destacaram, principalmente pelo o que viria pela frente.

Três anos após o título, Luis Enrique estava treinando a seleção espanhola. Em junho de 2019, ele pediu um afastamento para passar mais tempo ao lado da filha. Aos 9 anos, ela lutava contra um tumor ósseo. No dia 29 de agosto do mesmo ano, Xana não resistiu e faleceu.

Homenagens

Vestindo uma camisa homenageando a filha, o treinador viu com lágrimas nos olhos a torcida do PSG abrir um bandeirão na arquibancada exibindo Luis Enrique cravar uma bandeira do clube no meio do campo, e Xana ao lado observando.