Crystal Palace vence City na final da Copa da Inglaterra (1-0) e conquista seu 1º título

O Crystal Palace conquistou neste sábado (17), em Wembley, o primeiro título da sua história, na final da Copa da Inglaterra diante do Manchester City (1-0), gigante europeu que termina a temporada em branco pela primeira vez desde 2016-2017.

Um gol de Eberechi Eze (16') e um pênalti defendido por Dean Henderson em cobrança de Omar Marmoush (36') levaram o clube da periferia de Londres a vencer a prestigiosa FA Cup, a competição de clubes mais antiga do mundo, e assim competir na Liga Europa na próxima temporada.

O time vermelho e azul, carregado nos ombros por seus fervorosos torcedores, estragou a despedida do craque Kevin De Bruyne, estrela do Manchester City durante uma década.

Os passes espetaculares do capitão belga por entre as linhas, que chega ao fim de seu contrato sem ter renovado, não foram suficientes para quebrar a resistência do Crystal Palace, que resistiu de forma heróica.