CRB derrota o Criciúma no Rei Pelé e garante presença no G-4 da Série B do Brasileiro

O CRB venceu o Criciúma pelo placar de 1 a 0, em partida realizada no Estádio Rei Pelé, neste domingo, em partida válida pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e deu um passo importante para brigar pelos primeiros lugares. Com o resultado, o conjunto alagoano chegou aos 15 pontos e subiu para o quarto lugar, dividindo a zona de acesso para a elite com Remo, Goiás e Vila Nova. O Criciúma estacionou nos seis pontos, na 16ª colocação, na porta do Z-4. O único gol do jogo foi marcado pelo zagueiro Marcelo Benevenuto, contra.