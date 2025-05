Cotado na Seleção, Carlo Ancelotti tem acordo verbal para deixar o Real Madrid, diz site

A cada semana surgem novos capítulos da novela entre Carlo Ancelotti, Real Madrid e Seleção Brasileira . Nesta segunda-feira (5), o The Atletic, do NY Times, dos Estados Unidos, noticiou que o treinador tem acordo verbal para deixar o time espanhol .

Conforme o portal, detalhes da saída de Ancelotti do Real estão em andamento. O técnico de 65 anos, desejo antigo da CBF, assinou uma extensão de contrato com o time merengue em dezembro de 2023, válida até 2026 .

No domingo

Livre no mercado, Ancelotti assinaria com a CBF para assumir o comando da Seleção Brasileira, ainda segundo informações. O treinador é sonho antigo de Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação. A ideia dos dirigentes brasileiros é contar com o novo comandante já para a Data Fifa de junho .

Opção externa

O Real Madrid, por sua vez, deve então decidir quem liderará a equipe na Copa do Mundo de Clubes, com Xabi Alonso como principal opção externa. O diretor de futebol do clube, Santiago Solari, é visto como melhor posicionado do que Raul Gonzalez, do Castilla, ou Alvaro Arbeloa, do Juvenil A, como escolha interna.