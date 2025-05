Correção: Técnico do Botafogo explica gesto com o dedo: 'Fiz para meu colega de comissão'

Atual campeão da Copa Libertadores, o Botafogo ganhou fôlego na briga por uma vaga nas oitavas de final na noite desta quarta-feira. Venceu o Estudiantes por 3 a 2, com gol na reta final da partida. O gol de Artur foi celebrado com tons de desabafo por parte do técnico Renato Paiva, que fez um gesto obsceno em sua área técnica.

Paiva lembrou do seu histórico, que não conta com marcas de indisciplina ou hostilidades com torcidas. "Não há um gesto de desrespeito na minha carreira para qualquer elemento do jogo. Nenhum. Não há nenhum momento registrado da minha parte de desrespeito para elementos do jogo, apenas uma expulsão em 23 anos, no sub-17 do Benfica. Quem me conhece, sabe. Isso foi uma brincadeira porque era constantemente um pedido de tirar o Artur pela parte física, GPS. E eu tinha o feeling que não tinha de tirar porque era um dos melhores em campo. A defesa do Estudiantes estava completamente bagunçada. Quando sai o gol, eu inclusive estou rindo", completou.