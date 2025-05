Corinthians e Pinheiros vencem fora de casa e empatam playoffs do NBB

Victão (10) foi o destaque do Corinthians. Hermes de Paula / Divulgação/Flamengo

A segunda rodada de quartas de final do Novo Basquete Brasil (NBB) foi encerrada nesta terça-feira (13) e com vitórias dos visitantes Corinthians e Pinheiros, que igualaram os confrontos diante de Flamengo e Sesi-Franca, respectivamente.

No Rio de Janeiro, o Corinthians fez um excelente jogo e dominou o Flamengo. O time paulista venceu por 90 a 73 e empatou a série melhor de cinco, garantindo que a disputa ainda voltará a São Paulo para o jogo quatro. Antes, as duas equipes ainda vão jogar no Rio, na quinta-feira (15).

Após ser superado em casa, o time paulista teve um excelente trabalho coletivo e com 25 assistências e 15 bolas recuperadas suplantou o adversário.

Com 23 pontos, o ala-pivô Victão foi o cestinha da partida. O ala Cauê Borges terminou com 14 pontos e seis bolas recuperadas, enquanto o armador Elinho teve mais uma grande atuação. Com 12 pontos e 13 assistências, ele anotou mais um duplo-duplo. O pivô Lucas Cauê também fez 12 e ainda garantiu seis rebotes.

No Flamengo, o ala-armador estadunidense Shaquille Johnson Sr anotou 18 pontos, dois a mais que o ala-pivô Kayo Gonçalves, que ainda pegou sete rebotes. O ala Gui Deodato terminou com 11 pontos.

Com emoção, Pinheiros vence em Franca

Pinheiros surpreendeu em Franca. Marcos Limonti / Divulgação/Sesi-Franca

Em Franca, o Pinheiros virou o jogo no último período e garantia a vitória por 71 a 70, com o confronto sendo definido no último segundo.

A equipe da casa liderou a partida até o intervalo com dois pontos de frente (41 39) e ampliou a vantagem para sete (59 a 52) ao final do terceiro quarto. A virada veio nos cinco minutos finais e só foi definida com uma cesta do ala Pedro Pastre a 1seg9 do término da partida.

Com 18 pontos e nove rebotes, o ala Yan Djalo foi o cestinha do Pinheiros, que ainda contou com 11 pontos, oito rebotes e cinco assistências do ala-armador Reynan. O armador estadunidense David Sloan Jr terminou com 10 pontos e seis assistências, enquanto o pivô Agapy fez 10 pontos e pegou seis rebotes, fundamento dominado pelo time da capital paulista na partida (38 a 29).

No Sesi-Franca, o ala estadunidense David Jackson fez 22 pontos. Já o ala-armador Georginho de Paula se destacou com 12 rebotes e seis assistências. Ele ainda anotou cinco pontos. O ala Didi Louzada marcou 13.