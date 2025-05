Corinthians depende de Yuri Alberto de novo, vence Novorizontino e avança na Copa do Brasil

O Corinthians vai às oitavas de final da Copa do Brasil. Após bater o Novorizontino por 1 a 0 no primeiro jogo, o time apenas administrou o placar e criou mal, mas contou com Yuri Alberto para vencer por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, na Neo Química Arena.

A estratégia foi arriscada, já que o time visitante chegou a atacar melhor em alguns momentos da partida e se mostrou determinado a buscar a vaga inédita. A equipe de Dorival Júnior penou para criar chances claras e chegou mais próximo do gol adversário por meio de cruzamentos.

Os corintianos voltam a campo no sábado, pelo Brasileirão. O adversário será o Atlético-MG, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois, na terça-feira, a equipe joga a vida a Sul-Americana, contra o Huracán, na Argentina.

Os dois times já tinham criado boas chances com apenas 10 minutos de jogo. Raniele chegou a finalizar dentro da área, mas o chute saiu mascado. Do outro lado, o Novorizontino teve chance ainda mais clara, com Jean, que bateu por cima.

O time do técnico Umerto Louzer passou, com o tempo, a mostrar mais organização para buscar o ataque. Já Dorival Júnior fez seu time priorizar a posse de bola.

O Corinthians sofreu do mesmo problema que no duelo contra o Santos. O meio de campo tinha dificuldade na articulação, o que não era sanado com Igor Coronado. Yuri Alberto ficava isolado na frente.

Os minutos finais da primeira etapa, contudo, foram de crescimento do time casa. O Corinthians passou, então, a pressionar na área do Novorizontino e com uma sequência de escanteios, mas foi para o vestiário ainda zerado.

Uma das dificuldades que voltou a ser latente na criação do Corinthians foi o posicionamento de Raniele, que teve a missão de atuar mais adiantado, conforme o esquema de Dorival.

Apenas com 20 minutos do segundo tempo, o técnico buscou alternativas. Carillo foi chamado para reorganizar o meio. Em campo, o time até trocou mais passes, mas sem verticalidade.

O Novorizontino tentou reagir com mais pressão nos minutos finais, mas esbarrou em um bloqueio corintiano. Quando o time da casa recuperava a posse, o adversário conseguia recompor-se rapidamente e também evitar avanços.

Foi Yuri Alberto, assim como contra o Santos, que resolveu. Em lançamento vindo da defesa, a bola sobrou para Talles Magno, que passou para o camisa 9.

O artilheiro deu belo drible no defensor adversário e finalizou para abrir o placar, já aos 47 minutos do segundo tempo.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1 X 0 NOVORIZONTINO

CORINTHIANS - Hugo Souza; Félix Torres, André Ramalho, Cacá e Fabrizio Angileri; Maycon (Chares), Raniele, Breno Bidon (Talles Magno) e Igor Coronado (José Martínez); Ángel Romero (André Carrillo) e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

NOVORIZONTINO - Airton; Rodrigo Alves (Igor Formiga), Dantas, Patrick e Fábio Matheus; Jean Irmer (Luís Oyama) e Willian Farias (Óscar Ruíz); Matheus Frizzo (Lucca), Marlon e Waguininho (Pablo Dyego); Nathan Fogaça. Técnico: Umberto Louzer.

GOL - Yuri Alberto, aos 47 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Willian Farias, Marlon, Luís Oyama e Maycon.

ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda (ES).

PÚBLICO - 40.721 presentes.

RENDA - R$ 2.612.196,10.