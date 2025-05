Corinthians anuncia novos nomes para a área de finanças e marketing em sua diretoria

O Corinthians anunciou, nesta quinta-feira, os novos diretores que vão ocupar as áreas de marketing e de finanças do clube. Os cargos ficaram vagos depois das saídas de Edgard Soares e Pedro Silveira de suas funções.

Com as mudanças, Alexandre Germano assume a gestão do departamento financeiro. Já Wanderson Salles, que anteriormente ocupava o cargo de diretor adjunto da pasta, vai ter a incumbência de liderar o departamento de marketing.

A apresentação oficial será realizada em uma entrevista coletiva nesta sexta-feira. O encontro vai ter a presença de Augusto Melo, presidente do clube. Quem também vai participar da conversa com os jornalistas vai ser Ricardo Jorge, novo diretor administrativo. Ele já vem cumprindo suas funções no Parque São Jorge, mas não havia sido formalmente apresentado.

O site oficial informa ainda que a nova estrutura vai abranger as diretorias administrativa, financeira e jurídica, que passam a ter uma agenda ainda mais próxima do mandatário do clube.