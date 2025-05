Consolação ou epopeia: City e Palace fazem final da Copa da Inglaterra

Em um passado recente, ninguém teria apostado no Palace. Mas o City teve tantos problemas nos últimos meses para chegar agora como grande favorito antes da 14ª final de sua história na FA Cup, a terceira consecutiva (vitória em 2023, derrota em 2024).

No norte de Londres, Haaland espera dar um pouco de alegria aos torcedores ao final de uma temporada desgastante, marcada pela grave lesão de Rodri, a perda do título do Campeonato Inglês e uma eliminação precoce na Liga dos Campeões.