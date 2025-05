Conheça os campeões da etapa de Pelotas do Circuito de Tênis Gaúcho

Torneio reúne atletas de 9 a 18 anos. One Comunicação Inteligente / Divulgação

A quarta etapa do Circuito de Tênis Gaúcho (CTG) foi realizada nas quadras do Dunas Clube e do Parque Tênis Clube, em Pelotas, e contou com um recorde de inscrições (250). No domingo (25), o torneio foi encerrado e foram definidos os vencedores com destaque para o Belém Novo Golf Club, de Porto Alegre, que colocou vários atletas nas primeiras colocações das categorias.

— Foi realmente um sucesso, com um número recorde de participantes, foram 250 inscrições de todo o Estado. A diretoria do clube e os funcionários foram impecáveis, fizemos um tradicional churrasco para receber atletas, treinadores e pais. Foi um evento muito legal, quadras lotadas e com um pouco de chuva, que acabou não nos atrapalhando pois tínhamos cerca de sete quadras cobertas na cidade para realização dos jogos. Estamos muito felizes — avalia Mauro Mattos, coordenador da escola de tênis do Dunas Clube.

O Circuito de Tênis Gaúcho é realizado pela Associação Leopoldense de Esporte e Cultura (ALEC), com supervisão da Federação Gaúcha de Tênis. A quinta etapa acontecerá entre os dias 13 e 15, em Caxias do Sul, no Recreio da Juventude. As inscrições já podem ser realizadas através do site da Federação Gaúcha de Tênis (www.fgtrs.com.br).

Confira os campeões da etapa de Pelotas do CTG:

Masculino:

9 anos - Luiz Pedro Almeida (Tênis Clube Rio Branco de Uruguaiana)

10 anos - Bernardo Fittipaldi (Tênis Clube Rio Branco de Uruguaiana)

10 anos M1 - Luigi Veríssimo (Parque Tenis Clube de Pelotas)

12 anos - João Antônio Almeida (Dunas Clube de Pelotas)

12 anos M1 - Marcelo Oliveira (Associação Leopoldina Juvenil)

12 anso M2 - Francisco Durli (Associação Leopoldina Juvenil)

14 anos - Gustavo Asnis (Associação Leopoldina Juvenil)

14 anos M1 - Theo Lichtnow (Belém Novo Golf Club)

14 anos M2 - Bento Azevedo (Belém Novo Golf Club)

16 a 18 anos - Vinicio Marques (Belém Novo Golf Club)

16 a 18 anos M1 - Diogo Dini (Belém Novo Golf Club)

Feminino:

9 anos - Melissa Cadore (Grêmio Náutico União)

10 anos - Alice Uszacki (Dietze Tennis)

12 anos - Rafiza Simões (AVA)

14 anos - Catarina Hallal (Parque Tenis Clube de Pelotas)

14 anos F1 - Julia Chang (Belém Novo Golf Club)

16 a 18 anos - Maria Luiza Marques (Belém Novo Golf Club)

Duplas:

Masculino:

10 anos - Guilherme Morais/Camilo Peixoto (Avenida Tênis Clube de Santa Maria)

12 anos - Antônio Pfeifer/Theo Lichtnow (Sogipa/Belém Novo Golf Club)

14 anos - Gabriel Volkmer/Enrico Stefani (Belém Novo Golf Club)

16 anos - Juan Padilla/Pedro Paixão (Avenida Tênis Clube de Santa Maria)

Feminino: