Conheça Fernando Sarney, interventor que substitui Ednaldo Rodrigues na presidência da CBF

Fernando Sarney foi nomeado pelo desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), Gabriel de Oliveira Zeferino, como o presidente interino da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Ele assume o posto como interventor após o afastamento de Ednaldo Rodrigues na tarde desta quinta-feira e será o responsável por convocar uma nova eleição em até 60 dias.

Fernando Sarney foi um dos signatários do acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) que reconheceu como legítima a eleição de Ednaldo. No entanto, Sarney passou a ser mais um a questionar a autenticidade da assinatura do coronel Nunes no documento.