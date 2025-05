Confira 10 craques que disputarão o Mundial de Clubes

Lionel Messi disputará o Mundial pelo Inter Miami. David Berding / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A primeira edição do Mundial de Clubes (em novo formato) se inicia em 14 de junho. Com a participação de 32 equipes, a competição será realizada nos Estados Unidos.

Entre os participantes, destaques para grandes equipes do cenário mundial, como Real Madrid, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain, por exemplo.

Zero Hora destaca 10 craques que estarão em campo na competição. Confira abaixo:

Cole Palmer (Chelsea)

Cole Palmer está no Chelsea há duas temporadas. ANDY BUCHANAN / AFP

O atacante de 23 anos defende o Chelsea há duas temporadas e já acumula 88 jogos, 40 gols e 24 assistências pelo clube inglês. Na carreira, fez toda sua formação no Manchester City.

Cole Palmer coleciona títulos importantes, como a Premier League e a Champions League, por exemplo. Além de ter sido vice-campeão da última Euro.

Nome : Cole Jermaine Palmer

: Cole Jermaine Palmer Posição : atacante

: atacante Idade : 23 anos

: 23 anos Nacionalidade : inglesa

: inglesa Time atual: Chelsea

Donnarumma (PSG)

Donnarumma está no PSG desde a temporada 2021/22. Thomas SAMSON / AFP

O italiano Gianluigi Donnarumma é um dos destaques do Paris Saint-Germain. No clube francês há quatro temporadas, o goleiro de 26 anos é tetracampeão do Campeonato Francês e campeão da Euro em 2021.

Sua história no futebol começou no Milan, onde conquistou a Supercopa da Itália. Na carreira, ele também acumula diversos prêmios individuais, como ter sido o melhor jogador da Euro e integrado a seleção do ano pela Fifa, ambos em 2021.

Nome : Gianluigi Donnarumma

: Gianluigi Donnarumma Posição : goleiro

: goleiro Idade : 26 anos

: 26 anos Nacionalidade : italiana

: italiana Time atual: Paris Saint-Germain

Erling Haaland (Manchester City)

Haaland tem 24 anos. Glyn KIRK / AFP

Haaland é um dos diferencias do Manchester City. Com 24 anos, o atacante já acumula 139 jogos e 120 gols pelo clube inglês. Já são três temporadas defendendo as cores da equipe.

Na carreira, o norueguês também tem passagem pelo tradicional Borussia Dortmund. O seu currículo conta com títulos de Champions League, Supercopa Europeia, Premier League, entre outros.

Nome : Erling Braut Håland

: Erling Braut Håland Posição : atacante

: atacante Idade : 24 anos

: 24 anos Nacionalidade : norueguesa

: norueguesa Time atual: Manchester City

Griezmann (Atlético de Madrid)

Griezmann (segundo da esquerda para a direita) já conquistou a Copa do Mundo. JAVIER SORIANO / AFP

O experiente atacante fez história no futebol espanhol. Antes de chegar ao Atlético de Madrid, Griezmann também passou por Real Sociedad e Barcelona. Na atual passagem pelo clube, já acumula 182 jogos, com 64 gols e 42 assistências.

O principal feito de sua carreira fica por conta do título da Copa do Mundo de 2018. À época, foi titular em todos os sete jogos da seleção francesa, com quatro gols marcados.

Nome : Antoine Griezmann

: Antoine Griezmann Posição : atacante

: atacante Idade : 34 anos

: 34 anos Nacionalidade : francesa

: francesa Time atual: Atlético de Madrid

Harry Kane (Bayern München)

Harry Kane é um dos mais experientes da lista. Tom Weller / dpa

O atacante inglês já está na sua segunda temporada defendendo o Bayern de Munique. Até então, são 90 jogos, com 81 gols e 23 assistências pelos alemães.

Com praticamente toda a carreira construída no Tottenham, Harry Kane empilha títulos individuais: foi artilheiro da Champions League, jogador do mês na Premier League, chuteira de ouro na Copa do Mundo, entre muitos outros.

Nome : Harry Edward Kane

: Harry Edward Kane Posição : atacante

: atacante Idade : 31 anos

: 31 anos Nacionalidade : inglesa

: inglesa Time atual: Bayern de Munique

Jude Bellingham (Real Madrid)

Bellingham foi o terceiro melhor do mundo em 2024. Pierre-Philippe MARCOU / AFP

Com 21 anos, Bellingham é um dos grandes destaques da nova geração. O inglês defende o Real Madrid e foi o terceiro melhor do mundo na última temporada (tanto no The Best, quanto na Bola de Ouro).

Na carreira, o meia já passou por Borussia Dortmund e Birmingham City. Seu currículo também conta com títulos de Champions League, Supercopa Europeia, Campeonato Espanhol, Copa da Alemanha, entre outros.

Nome : Jude Victor William Bellingham

: Jude Victor William Bellingham Posição : meia

: meia Idade : 21 anos

: 21 anos Nacionalidade : inglesa

: inglesa Time atual: Real Madrid

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Mbappé também já conquistou a Copa do Mundo. Josep LAGO / AFP

Mbappé é mais um dos grandes craques que defende as cores do Real Madrid. Com 26 anos, chegou ao clube espanhol na temporada 2024/25. Antes disso, fez história com a camisa do Paris Saint-Germain.

O francês ganhou a chuteira de ouro na Copa do Mundo de 2022. Mas o Mundial mais marcante da sua carreira foi o de 2018, quando conquistou a taça. À época, foram sete jogos como titular e quatro gols marcados.

Nome : Kylian Sanmi Mbappé Lottin

: Kylian Sanmi Mbappé Lottin Posição : atacante

: atacante Idade : 26 anos

: 26 anos Nacionalidade : francesa

: francesa Time atual: Real Madrid

Lautaro Martínez (Internazionale)

Lautaro Martínez é outro jogador que conquistou a Copa do Mundo. Marco BERTORELLO / AFP

O atacante argentino também tem a Copa do Mundo no currículo. Em 2022, conquistou a competição. Sob o comando de Scaloni, disputou seis dos sete jogos.

Na Inter desde 2018/19, Lautaro Martínez já conquistou Supercopa da Itália, Campeonato Italiano e Coppa Itália. Ao todo, soma 330 jogos e 151 gols pelo clube.

Nome : Lautaro Javier Martínez

: Lautaro Javier Martínez Posição : atacante

: atacante Idade : 27 anos

: 27 anos Nacionalidade : argentina

: argentina Time atual: Internazionale

Lionel Messi (Inter Miami)

Messi é o mais vitorioso entre os jogadores que disputarão o Mundial. David Berding / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Se tem um jogador desta lista que dispensa apresentações, é Lionel Messi. O experiente atacante argentino, de 37 anos, tem Copa do Mundo, Mundial de Clubes, Copa América, Champions League, Campeonato Francês, Campeonato Espanhol, e muitos outros títulos no currículo.

Messi também já foi o melhor do mundo em oito oportunidades (pela Fifa) e levou a Bola de Ouro em quatro ocasiões. Além de ter sido o melhor da Copa do Mundo, o artilheiro da Copa América e da Champions League, entre muitos outros.

No Inter Miami desde 2023, já soma 54 jogos, 44 gols e 20 assistências pelo clube estadunidense.

Nome : Lionel Andrés Messi Cuccittini

: Lionel Andrés Messi Cuccittini Posição : atacante

: atacante Idade : 37 anos

: 37 anos Nacionalidade : argentina

: argentina Time atual: Inter Miami

Vini Jr (Real Madrid)

Vini Jr é o atual melhor do mundo. Adrian Dennis / AFP

Único brasileiro na lista, Vini Jr é um dos grandes craques da nova geração. Com 24 anos, é o atual melhor do mundo e também ficou em segundo na Bola de Ouro de 2024.

Formado nas categorias de base do Flamengo, transferiu-se para o Real Madrid ainda em 2018. Pelo clube espanhol, já conquistou uma extensa lista de títulos: Supercopa Europeia, Mundial de Clubes, Champions League, Campeonato Espanhol, Supercopa da Espanha, entre outros.

Além de ser um dos grandes destaques do Real Madrid, Vini Jr também é uma das esperanças da Seleção Brasileira.