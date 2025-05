Como o PSG superou as saídas das principais estrelas e chegou à final da Champions League

Kvaratskhelia (E) e Dembélé (C) são peças importantes do PSG. FRANCK FIFE / AFP

Nem sempre um time estrelado se tornará campeão, e o Paris Saint-Germain tem uma história que exemplifica isso. Com Neymar, Mbappé e Messi juntos, o título da Champions League não veio. E agora pode ser justamente sem os três que a primeira "orelhuda" vá para Paris, no dia 31 de maio, após a final contra a Inter de Milão, em Munique.

O PSG não deixou de ser um time caro e com bons jogadores, é verdade, mas Nasser Al-Khelaïfi, dono do clube, começou a utilizar sua fortuna de maneira diferente. As grandes estrelas, afinal, não deram o resultado esperado e bateram na trave na decisão da Champions de 2020, contra o Bayern de Munique.

Assim, no início da temporada 2023/2024 o PSG já não tinha mais Neymar, que foi se aventurar na Arábia Saudita, nem Messi, que está nos Estados Unidos. Enquanto eles saíram, o técnico espanhol Luis Enrique chegou para mudar a filosofia do clube.

Ainda com Mbappé, a primeira temporada foi novamente de fracasso e fez com que o atacante buscasse novos ares. A saída do francês para o Real Madrid foi um marco para o PSG mudar sua estratégia para buscar a primeira Champions League da sua história.

As mudanças na equipe

Apesar de Mbappé ser um dos melhores jogadores do mundo, é possível dizer que a saída dele fez bem ao PSG. O clube deixou de depender de um jogador e se tornou mais coletivo, um estilo bem característico de Luis Enrique.

E não foi necessária nenhuma mudança de tática para a equipe começar a jogar mais. Se compararmos o time que foi eliminado na semifinal da última edição da Champions League, para o Borussia Dortmund, com a equipe que venceu o Arsenal na semi desta edição, as mudanças são em algumas peças, mantendo o 4-3-3.

Time de 2024: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo e Nuno Mendes; Zaire-Emery , Vitinha e Fabián Ruiz; Dembélé, Mbappé e Gonçalo Ramos .

Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, e Nuno Mendes; , Vitinha e Fabián Ruiz; . Time de 2025: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz; Doué, Barcola (Dembélé) e Kvaratskhelia.

Olhando para a defesa e para o meio de campo, as mudanças foram em peças. A entrada de Pacho ao lado de Marquinhos na zaga trouxe mais segurança, principalmente no jogo aéreo. No trio de meiocampistas, João Neves foi uma boa contratação do PSG, sendo um passador de elite e bom marcador — Zaire-Emery segue no elenco e pode atuar em qualquer função do meio.

Ataque mais móvel e efetivo

No ataque, mudanças de peças e de funções também trouxeram resultados. O trio ofensivo se tornou mais móvel e ficou mais efetivo, com 144 gols (em 56 jogos) na temporada, contra 124 (em 53 jogos) em 2023/2024.

Dembélé pode ser considerada a grande estrela do time, e isso se deve à mudança de função. Antes utilizado pelos lado do campo, o francês foi colocado no centro do ataque, como um centroavante, mas de muita movimentação e aproveitando a velocidade.

Resultado disso foram 33 gols e 12 assistências pelo PSG na temporada, em 47 jogos disputados. Contra o Arsenal, Dembélé estava voltando de lesão e começou no banco. Porém, a estratégia foi a mesma com Barcola, um atleta de velocidade e drible atuando mais centralizado.

Com a saída do francês dos lados do campo, o PSG precisou se reforçar. O georgiano Kvaratskhelia foi a grande contratação da temporada, vindo do Napoli, atuando pela esquerda. Na direita, Desiré Doué, de 19 anos, ganhou chances no time profissional e se consolidou como um dos titulares.

Com essa formação, o PSG já venceu o Campeonato Francês, com folga, e está na decisão da Copa da França nesta temporada. No entanto, é preciso conquistar a Champions League para validar este novo Paris Saint-Germain.

