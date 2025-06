Como era o PSG na época de Ronaldinho Gaúcho

Ronaldinho chegou ao PSG com 22 anos.

Em 2001, um dos maiores talentos do futebol gaúcho deixou o Grêmio rumo à França. Por lá, Ronaldinho, com 22 anos, iniciou a trajetória de encantar o mundo da bola pelo Paris Saint-Germain. Quase 24 anos depois, o clube conquistou a Champions League pela primeira vez .

O PSG goleou a Inter de Milão por 5 a 0 no sábado (31), em Munique, com um elenco caro, apesar de ser menos estrelado em relação aos últimos anos. Em 2001, o clube estava longe de disputar o título europeu, mas tinha nomes conhecidos do futebol.