Como é o contrato de Neymar e quantos jogos ele ainda pode fazer pelo Santos?

Neymar está lesionado. Raul Baretta/ Santos FC / Divulgação

O atacante Neymar foi anunciado como o grande reforço do Santos para esta temporada. Depois de uma apagada passagem pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, o jogador voltou ao Brasil após 12 anos de sua saída para o Barcelona.

O contrato do atacante com o Peixe se encerra no final de junho. Há, no entanto, a expectativa de que Neymar renove com o Santos por mais um ano, até a Copa do Mundo de 2026.

— O contrato do Neymar é até o meio do ano, mas nosso objetivo é estender esse vínculo para que ele permaneça no Santos. Estamos trabalhando para isso. Eu falo que a parte mais difícil já foi feita, que é trazer o Neymar de volta para o futebol brasileiro e para o Santos. Isso só aconteceu porque ele queria, porque ele estava muito disposto a voltar e fazer parte dessa reconstrução do clube — disse Pedro Martins, CEO do Santos, em entrevista à CNN.

Atualmente, Neymar recupera-se de lesão muscular na coxa esquerda. O seu último jogo pelo Santos foi ainda em 16 de abril, contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão. Na ocasião, o Peixe venceu por 2 a 0.

Desde então, o atacante está no departamento médico. A expectativa é que o retorno esteja próximo já que nos últimos dias ele foi visto treinando no CT Rei Pelé. Neymar, porém, segue fazendo trabalhos junto à fisioterapia do Santos.

Jogos que restam para Neymar no Santos

Caso não renove seu contrato, Neymar ainda poderá disputar mais cinco jogos oficiais pelo Santos. O time paulista disputa o Brasileirão e a Copa do Brasil.

Brasileirão

18/5 - Corinthians x Santos

25/5 - Vitória x Santos

1/6 - Santos x Botafogo

12/6 - Fortaleza x Santos

Copa do Brasil*

22/5 - CRB x Santos