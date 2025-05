Com vitória fácil sobre italiano, Carlos Alcaraz inicia defesa do título de Roland Garros

Alcaraz confirmou favoritismo. FRANCK FIFE / AFP

Atual campeão do Aberto da França, Carlos Alcaraz iniciou a defesa do título com uma vitória fácil sobre Giulio Zeppieri nesta segunda-feira (26). Número 2 do mundo, o espanhol agora tem a impressionante marca de 19 vitórias em 22 jogos em Paris.

Alcaraz fez 3 sets a 0 no italiano, atualmente na 310º posição do ranking mundial e que chegou a Roland Garros após disputar o quallifying. O confronto teve 1h56min de duração, com parciais de 6/3, 6/4 e 6/2.

O próximo adversário do espanhol será o húngaro Fabian Marozsán, que eliminou o também italiano Luca Nardi por 3 a 0, parciais de 6/2, 6/3 e 7/6 (7/3). O retrospecto entre eles tem uma vitória para cada, sendo que no único confronto no saibro, em Roma, o espanhol saiu derrotado, em 2023.

Como foi o jogo

Embalado pelas três vitórias sem perder sets no qualificatório, o canhoto Zeppieri começou a partida tentando pressionar o saque de Alcaraz. Mas foi o espanhol quem conquistou a primeira quebra em 3-1.

Alcaraz encaminhou a vitória na primeira parcial, por 6 a 3, com 16 bolas vencedoras (winners) contra sete e 80% de aproveitamento dos pontos jogados com o primeiro serviço.

Com boa técnica e um ritmo de jogo interessante, o italiano conseguiu equilibrar o segundo set até o 3-3. Mas ao ceder o saque em 3-4, viu o espanhol chegar ao 6 a 4.