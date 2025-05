Com trocas no top 10, ATP atualiza ranking do tênis; João Fonseca é o 65º do mundo

A Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) atualizou seu ranking nesta segunda-feira (5) e o top 10 teve várias novidades. Apenas as quatro primeiras posições não tiveram trocas e seguem, pela ordem, com o italiano Jannik Sinner, o alemão Alexander Zverev, o espanhol Carlos Alcaraz e o estadunidense Taylor Fritz.

Sinner, aliás, voltará a jogar nesta semana, após cumprir suspensão por doping. O italiano encabeça a lista desde 10 de junho de 2024 e no Masters de Roma terá que enfrentar a falta de ritmo, já que não atua desde a conquista do título do Australian Open, e o desafio de vencer no saibro, piso no qual só ganhou um torneio, o ATP 250 de Umag (Croácia), em julho de 2022.