Com triplo-duplo de Haliburton, Pacers vencem Knicks e ficam a um jogo da final da NBA

Haliburton foi o nome do jogo. O armador dos Pacers fez um triplo-duplo com 32 pontos, 12 rebotes e 15 assistências

Antes do intervalo, a disputa estava equilibrada. O time de Indiana venceu o primeiro quarto por 43 a 35 e, no segundo, o New York fez 29 a 26.

Foi no terceiro tempo que os Pacers tomaram conta de vez do jogo. Com falhas de defesa do adversário, Indiana terminou 11 pontos à frente.