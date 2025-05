Com show de Pascal Siakam, Pacers batem Knicks e abrem 2 a 0 nas finais da Conferência Oeste da NBA

Siakam foi autor de 39 pontos na partida. JESSE D. GARRABRANT / NBAE / Getty Images

O Indiana Pacers venceu mais uma partida das finais da Conferência Oeste da NBA, contra o New York Knicks. No Jogo 2, disputado na sexta-feira (23), no Madison Square Garden, em Nova Iorque, os visitantes conquistaram a vitória por 114 a 109, abrindo 2 a 0 na série.

O destaque do jogo foi o camaronês Pascal Siakam, autor de 39 pontos para o Pacers. Após vencer dois jogos longe de Indianápolis, a equipe terá duas partidas em casa. O próximo duelo é neste domingo (24), às 21h, no Gainbridge Fieldhouse.

O jogo

O primeiro quarto foi mais equilibrado, com vitória do Knicks por 26 a 24. No segundo quarto, o apoio da torcida fez a diferença, e os donos da casa seguiram na frente, anotando 52 a 49, ao fim do primeiro tempo.

Contudo, a partir do terceiro quarto, o Pacers buscou o resultado, muito em função da boa atuação de Pascal Siakam, que já havia sido o cestinha do primeiro quarto. Antes da última parte da partida, ele já tinha 30 pontos anotados, que ajudaram o time a empatar o duelo em 81 a 81.

Com a partida em aberto, o último quarto reservou fortes emoções para as duas torcidas. Siakam seguia como destaque do Pacers, mas via Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns responderem a altura, do lado do Knicks.