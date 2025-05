Com quatro da Sogipa, Brasil levará 20 judocas para o Campeonato Mundial da Hungria

A Confederação Brasileira de Judô (CBJ) convocou 20 atletas para representar o Brasil no Campeonato Mundial de 2025, que acontece em Budapeste, na Hungria, no período de 13 a 20 de junho . A etapa é a mais importante deste primeiro ano de ciclo olímpico Los Angeles 2028.

— Além do critério principal, que garantiu vaga direta a três atletas, nós fizemos uma análise técnica para completar a equipe . Priorizamos o desempenho internacional recente, avaliando fatores como medalha em Grand Slam, Grand Prix e Campeonato Pan-Americano; performance contra os principais adversários das categorias; e saldo de vitórias e derrotas — diz Marcelo Theotonio, diretor de esporte da CBJ sobre os critérios utilizados para a convocação.

— Além disso, seguimos a estratégia de convocar representantes em todas as categorias de peso, pois entendemos que este primeiro Mundial do ciclo é uma boa oportunidade para aumentar a rodagem dos nossos judocas em competições de alto nível, onde eles podem enfrentar os principais nomes do cenário internacional e se preparar para os próximos desafios — complementou Theotonio.