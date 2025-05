Com golaço de Lamine Yamal, Barcelona vence clássico e conquista o Campeonato Espanhol

Foi como tinha de ser. Dentro de campo, o Barcelona conquistou o título espanhol da temporada 2024/25, nesta quinta-feira (15). A 28ª taça da competição foi assegurada após vitória por 2 a 0 sobre o Espanyol, fora de casa. Os gols de Lamine Yamal e Fermín Torres fizeram o torcedor do Barça gritar "é campeão!" com duas rodadas de antecedência .

Em um golaço de fora da área , Yamal acertou o ângulo e deu a vitória ao Barcelona, aos 7 minutos do segundo tempo. Nos acréscimos do segundo tempo, Fermín Torres. Outro destaca do time durante a campanha foi o atacante gaúcho Raphinha .

Os três pontos levaram o Barça aos 85 contra 78 do Real Madrid. Restam seis pontos em disputa. O Espanyol segue com risco de ser rebaixado.

Apesar do título do maior rival, o Real segue com larga vantagem no número de conquistas de LaLiga. São 36 taças. Em terceiro lugar na lista de maiores campeões está o Atlético de Madrid, com oito.